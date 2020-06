Nick Cordero continua a lutar pela vida no hospital depois de ter sido infetado com o novo coronavírus. Hoje (dia 25), Amanda Kloots, a mulher do ator deu novas informações relativas ao seu estado de saúde no Instagram.

"O Nick está profundamente fraco. Imagina apanhares uma gripe e como leva uma semana inteira para o teu corpo a recuperar. Agora imagina como o corpo de Nick está, com tudo o que ele está enfrentar e ainda vai lidar na recuperação. Vai demorar muito tempo", explicou, evidenciando que o companheiro já se encontra internado há 85 dias.

"Tenho feito fisioterapia passiva com ele para ajudar de qualquer maneira possível a fortalecê-lo, manter as articulações em movimento e envolver os músculos. Ele não pode mexer o corpo ainda. O Nick teve algumas infecções sanguíneas menores que estão a causar problemas de pressão arterial, embora estejam sob controlo", fez saber.

Importa recordar que durante este período o ator acabou por ver uma das suas pernas amputadas e emagreceu 30 quilos.

Apesar do diagnóstico, Amanda Kloots mantém-se positiva quanto à recuperação.

