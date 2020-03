Depois de ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, morreu Alan Merrill, compositor de ‘I Love Rock ‘n Roll’. Tinha 69 anos.

A notícia da perda foi avançada nas redes sociais, através da filha do vocalista e guitarrista dos Arrows, Laura.

"O coronavírus levou o meu pai. Deram-me dois minutos para me despedir antes de me expulsarem do quarto", começou por dizer Laura.

"[...] Quando entrei no meu apartamento, recebi a notícia de que ele tinha morrido. Como é que isto é possível? Estive num concerto dele há algumas semanas. Tirei-lhe uma fotografia para o seu próximo álbum. Mandei-lhe mensagens pouco antes", acrescentou, citada pelos meios de comunicação internacionais.

Recorde-se que Alan Merrill escreveu o tema 'I Love Rock 'n' Roll' para a sua banda, Arrows, música que foi gravada em 1975, com a voz de Joan Jett.

