Foi na passada sexta-feira que Joe Diffie revelou que estava infetado com o novo coronavírus. Dias depois, o cantor country - que é o rosto de vários sucessos nos anos 90 como 'Home' ou 'Pickup Man' - morreu, este domingo, na cidade de Nashville. Tinha 61 anos.

Uma notícia que foi confirmada pelo seu representante, Scott Adkins, como cita o The New York Times.

Joe Diffie foi membro do Grand Ole Opry durante mais de 25 anos. Entre os seus sucessos estão temas como 'Honky Tonk Attitude', 'Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)', 'Bigger Than the Beatles' e 'If the Devil Danced (In Empty Pockets)'.

