Tristan Thompson foi quem cuidou da filha, True, enquanto Khloé Kardashian aguardava os resultados do teste ao novo coronavírus.

"Por causa da minha família e de todos os outros que estão à minha volta, tenho de ser realmente pró-ativa", disse a celebridade, esta quinta-feira, no episódio de 'Keeping Up with the Kardashians', do E!.

"Vou isolar-me porque prefiro prevenir do que remediar... Até receber os resultados do teste, os médicos aconselharam-me a agir como se fosse positivo, isolar-me e não entrar em contacto com a minha filha ou qualquer outra pessoa da minha casa. Graças a Deus, o Tristan está de volta da Califórnia", acrescentou.

E foi a pequena True que ocupou mais os pensamento de Khloé, que manteve-se sempre muito preocupada com a filha. "Ter o pai dela aqui, dá-me um pouco mais de tempo para que possa concentrar-me apenas em tentar melhorar porque isto é real", continuou.

Por fim, Khloé acabou por testar positivo para o novo coronavírus e elogiou o pai da filha pela ajuda que lhe deu.

"O Tristan não mora aqui, ele tem a sua própria casa, mas eu realmente aprecio o quão atencioso e responsável ele tem sido", destacou. "Ele pergunta-me o que é que eu quero comer ao pequeno-almoço, almoço e jantar. Ele coloca uma bandeja e deixa-a do lado de fora da minha porta. Temos um pequeno sistema. [...] Ele tem ajudado a cuidar da True enquanto estou trancada no meu quarto", salientou de seguida.

