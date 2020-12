A estrela de 'Breaking Bad', Bryan Cranston, e a mulher, Robin Dearden, estiveram infetados com a Covid-19 em março e, entretanto, recuperaram da doença. No entanto, revela, o ator continua com sintomas.

O artista, de 64 anos, contou que ainda não recuperou o paladar e olfato. Informação que foi destacada durante a presença no programa 'The Ellen DeGeneres Show', esta quinta-feira.

“Tivemos alguns dias com dores, mas não o suficiente para ficarmos de cama”, lembrou Cranston, referindo que teve um pequeno período com febre, apenas durante "cerca de três horas".

O ator recordou ainda que ficou doente durante dez dias. “A única coisa que permaneceu até hoje é que perdi uma percentagem do paladar e cheiro”, acrescentou. "Acho que cerca de 75% voltou, mas se alguém estiver a fazer café na cozinha e eu entrar, não consigo sentir o cheiro", explicou.

