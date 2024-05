Nuno Markl está infetado com Covid-19 e usou a sua conta no Instagram para atualizar o seu estado de saúde, revelando que está com vários sintomas, entre os quais "febre, dores, espirros", assim como náuseas e perda do olfato e paladar.

"Relatório #covintage: é o meu segundo Covid (fora de moda, como o primeiro). Tem sido massacrante, com tudo o que falhou no primeiro: a somar aos clássicos febre, dores, espirros e tosse tive algumas das mais monumentais náuseas da minha vida e perdi olfato e paladar. O que sinto que tem vantagens: a ausência de sabor faz com que tudo me pareçam sabonetes, e como não aprecio comer sabonetes sinto que isto é a dieta que se impunha", começou por escrever.

"As primeiras horas provocaram algo novo em mim: um profundo - e felizmente temporário - ódio a, basicamente, tudo. Livros, filmes, música, Lego - tudo me pareceu, durante umas horas de auge de dores, espirros e náuseas, absolutamente horrível. A um ponto que temi, mesmo passando os sintomas, ficar para sempre uma besta. Felizmente não aconteceu. Estou melhor - embora ainda não esteja bem - mas voltei a gostar de coisas. Já não é mau", concluiu o radialista.

