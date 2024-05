"Mais uma missão cumprida": foi desta forma que Nuno Markl começou por fazer um balanço da quarta temporada da 'Taskmaster', programa que apresenta na companhia de Vasco Palmeirim.

O programa chegou ao fim este sábado - sagrando como vencedor Cândido Costa - e a verdade é que Markl não podia ter ficado mais orgulhoso do formato de desafios.

"Obrigado a toda a gente - muita gente! - que acompanhou o Taskmaster ao longo destas semanas. Graças a vocês, havemos de fazer MAIS!", garantiu.

Também Palmeirim deixou uma mensagem na sua página de Instagram sobre o assunto: "Este programa é especial. E tem amor por todo o lado. Em quem o faz. Em que o produz. Em quem o edita. E acima de tudo, em quem o vê. Obrigado a todos pelo carinho com que falam do 'Taskmaster'. E um beijinho especial à senhora que na 6.ª feira me agradeceu pelo programa que a fez - e cito a senhora - 'urinar-se toda'. Voltaremos com vontade de provocar mais xixi".