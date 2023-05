É um dia muito esperado pelos britânicos, embora o mundo inteiro tenha interesse em saber o que por lá se irá passar. A coroação de Carlos III acontece já este sábado, dia 6 de maio, e tudo está programado ao segundo.

Depois de ter ascendido ao trono na sequência da morte da mãe, a rainha Isabel II, em setembro do ano passado, Carlos prepara-se agora para viver um dia que soube, desde muito cedo, que iria chegar.

Ao seu lado terá Camilla, a esposa e rainha consorte, e à sua frente milhares de olhos atentos.

Abaixo deixamos-lhe tudo o que se sabe da programação da coroação, evento que decorrerá durante os próximos três dias.

Sábado, 6 de maio

6h00 - Os locais públicos para assistir à coroação serão abertos aos cidadãos;

Das 7h15 às 8h30 - Hora apontada para a chegada dos 2.000 convidados à Abadia de Westminster;

Das 9h00 às 10h45 - Período reservado para que os convidados se sentem nos lugares indicados.

10h20 - Início da Procissão do Rei. Trata-se do percurso feito por Carlos e Camilla desde o Palácio de Buckingham até à Abadia de Westminster;

11h - Hora prevista para o início da cerimónia da coroação, que deverá durar pouco mais de 60 minutos. Vale lembrar que a coroação de Isabel II, em 1953, durou três horas.

Em relação à cerimónia, importa notar que se dividirá em três etapas. São elas:

Reconhecimento: Carlos III será 'apresentado à população';

Juramento: Deverá prometer honrar e defender a Igreja:

Unção: O óleo sagrado que foi benzido em Jerusalém no passado mês de março será espalhado pelas mãos, peito e cabeça do rei;

Investidura: Carlos vestirá roupa branca, uma capa e receberá as joias da coroa britânica;

Coroação: Receberá então a Coroa de São Eduardo:

Entronização: Sentar-se-á no trono e o filho, William, ajoelhar-se-á à sua frente em jeito de homenagem;

Coroação da rainha consorte: Camilla será coroada numa cerimónia muito mais curta do que a do marido.

13h00 - Carlos e Camilla seguem então em direção ao Palácio de Buckingham. Serão acompanhados por cerca de 4.000 militares;

13h45 - O casal e os membros da família real britânica irão acenar à população através da varanda do Palácio de Buckingham.

Domingo, 7 de maio

12h00: Coronation Big Lunch [Grande Almoço da Coroação] - Serve para reunir família e vizinhos para um almoço de celebração. A iniciativa procura promover o espírito de comunidade e combater a solidão.

19h: Concerto de Coroação no Castelo de Windsor - Irá iniciar-se o espetáculo que contará com grandes estrelas musicais, sendo elas: Lionel Ritchie, Andrea Bocelli, Katy Perry, Paloma Faith, Nicole Scherzinger, Sonam Kapoor, bem como a banda Take That.

Segunda-feira, 8 de maio

Big Help Out [A Grande Ajuda] - Será feriado nacional no Reino Unido. A população é convidada a participar em atividades dedicadas ao voluntariado local.