"Nunca estive tão doente na vida". Foram estas as palavras que Corey Taylor, de 47 anos, escolheu para definir a sua experiência com a Covid-19.

Infetado com o novo coronavírus, o vocalista dos Slipknot atualizou sobre o seu estado de saúde através de um vídeo publicado na sua conta de Twitter.

"Ainda estou positivo, mas a febre passou e já não me dói o corpo. Não deve faltar muito para testar negativo. [...] Obrigado a todos os que me desejaram as melhoras, bem como à família e aos amigos", disse.

Vacinado contra a doença, Corey Taylor sente-se grato pelo seu estado de saúde não ter sido ainda mais grave. "Se não estivesse vacinado, sei lá onde estaria agora. [...] Esse bocadinho extra de proteção ajudou-me a ultrapassar isto", acrescentou.

