Hospitalizado há vários dias devido a complicações relacionadas com a Covid-19, Richard Fairbrass, membro dos Right Said Fred, recusa-se a ser vacinado contra a doença.

O músico, de 67 anos, que foi levado para o hospital de ambulância com dificuldades respiratórias, deu declarações ao MailOnline e expressou a sua resistência em receber a vacina.

"Tive um pouco de Covid, não foi muito mau. Fiquei com falta de ar e senti-me muito cansado", começou por contar.

"Esta vacina é só para uso experimental. Certamente que não vou tomá-la agora", afirmou, acrescentando ainda que acredita que o fármaco é uma "fraude".

