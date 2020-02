Esta quarta-feira, dia 12, Kate Middleton cumpriu mais um dos seus compromissos enquanto membro da família real, contudo, este acabou por dar que falar devido a outros motivos.

É que foi neste contexto que a mulher do príncipe William mostrou toda a sua coragem ao segurar numa cobra pela primeira vez.

Tal aconteceu em Newtownards, na Irlanda do Norte, enquanto Kate conhecia o The Ark Open Farm, uma reserva com mais de 200 animais.

Veja o momento captado em vídeo pelo jornal The Sun de seguida...

