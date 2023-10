A personagem Daniela que interpretou na série 'Morangos com Açúcar', da TVI, que fazia par românico com o eterno Crómio, papel de Tiago Castro, é uma marca na carreira de Marta Faial.

A série está de regresso com estreia marcada para o dia 23 de outubro, mas a atriz não está entre o elenco que faz parte deste 'reboot'. Em conversa com o Fama ao Minuto, Marta Faial explicou que as gravações começaram numa fase em que estava completamente dedicada às filhas, Maria Inês e Maria Beatriz, que nasceram em 2021, fruto da relação com Gonçalo da Câmara Pereira. Mesmo não tendo recebido convite, o foco nesse momento eram as meninas.

A pequena entrevista decorreu na comemoração da primeira loja Call Me Gorgeous, marca de Luís Borges, onde fez questão de estar presente.

Mesmo sendo "uma pessoa muito discreta, super simples", não deixou de elogiar as joias do manequim. "Eu gosto. Acho que um pormenor mais exuberante faz um look para uma festa, um jantar, um evento mais especial", destacou.

E qual a sua relação com a moda?

A minha relação com a moda vem da minha mãe, que era manequim. Sempre fui atrás dela para todos os ensaios, todos os desfiles da sua carreira e, mais tarde, para as alunas dela. Ela continuou, e continua, a dar formação a manequins. Sempre fui a todas as ModaLisboa, mas não sou uma pessoa de seguir tendências à risca. É como se vivesse estas tendências quando estou na minha profissão. Sou atriz e quando estou com certos e determinados personagens encaro toda esta coisa dos visuais e looks. Mas no dia a dia sou discreta e prática. Óbvio que me apaixono por peças, que gosto de me arranjar em eventos específicos.

É difícil quando tem de mudar radicalmente de visual para dar vida a uma personagem?

Não, de todo. Para mim é das coisas mais importantes no início do processo de criação de um personagem. Se tiveram de cortar o cabelo, pintar, que o façam porque me ajuda imenso a criar um personagem novo e a deixar de ser eu própria, pelo menos nos primeiros tempos até me adaptar àquela realidade. Sou completamente a favor das alterações de visual e das mudanças mais drásticas.

O regresso dos 'Morangos com Açúcar' está à porta. Como é que está a ver este regresso de um projeto que acredito ter sido muito especial para si?

Foi o começo e muito especial. Sei que está em muito boas mãos, tanto de elenco como de realização, produção. Estou ansiosa para ver o resultado. Está quase, dia 23 [de outubro]. Sei que vai ser num registo diferente, um pouco mais virado para os tempos de agora, um registo mais de série, mais adulto até. Mas estou muito ansiosa para ver.

Precisamente sobre esse novo registo, houve pessoas que não gostaram dessa mudança após a divulgação do trailer. Qual a sua opinião?

É sempre impossível agradar a 'gregos e a troianos'. Há pessoas que estão ligadas à série como ela era, que era uma série infantojuvenil, muito levezinha. Quando gravei a minha série não havia Instagram, não havia os smartphone, a realidade era muito mais simples, mais leve, mas essa não é a realidade dos jovens de agora. Para se apanhar a realidade dos jovens de agora tem que se fazer este mix que acho que vai ser muito bem feito. Se eu gostaria que continuasse igual? Não, porque temos de evoluir todos e será um excelente ponto para uma nova temporada.

Recebeu o convite para fazer parte deste regresso?

Não, não. Quando começaram as gravações estava extremamente dedicada às minhas filhas.

Recebeu o convite e recusou ou não recebeu?

Não recebi.

Mesmo que recebesse, não estava disposta a participar?

Não estaria disposta, estava mesmo numa fase de dedicação às minhas bebés.

E como é que está a ser esta fase da maternidade?

Está a ser uma aventura. Esta fase está a ser a mais complexa até agora - em que as crianças têm muito esta falta de controlo emocional, tanto estão bem dispostas como estão mal dispostas. Estes picos são difíceis de lidar, muito mais quando se tem duas crianças com as mesmas idades, com as mesmas necessidades mas com personalidades diferentes. O que quer que se faça pode funcionar com uma, mas não funciona com a outra. Portanto, estou ali a gerir dois humanos completamente distintos que estão numa fase de adolescência, ainda que sejam bebés. Está a ser uma aventura, mesmo.

Leia Também: 'Morangos'? "As críticas construtivas levamos sempre connosco"

Leia Também: 'Morangos com Açúcar'? "Dizem que parece 'Elite', eu agradeço imenso"