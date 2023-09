Com dia de estreia marcado para 23 de outubro, Madalena Aragão falou sobre o regresso da série 'Morangos com Açúcar' em conversa com o Fama ao Minuto.

"Não estou nervosa, se calhar mais perto da estreia vou ficar mais", confidenciou, mostrando-se "muito orgulhosa de tudo o que fizeram". "Tudo o que alcançámos, do nosso trabalho de equipa… E agora é ver. Vai estrear, não há nada a fazer, já não dá para mudar, portanto, é ver a reação das pessoas", acrescentou.

Sobre como lidou com as reações ao trailer da série, destacou: "As críticas construtivas levamos sempre connosco, ouvimos e tentamos melhorar. As destrutivas é o que é. As pessoas têm liberdade de expressão, falam e dão a sua opinião".

Ainda sobre a série, disse: "Acho que os 'Morangos' sempre foram uma série para mostrar a rebeldia dos adolescentes da atualidade. Na altura, mostrava a rebeldia dos adolescentes daquela idade, nesta altura estão diferentes, evoluíram. Não é uma 10.ª temporada, é uma 1.ª, é um 'reboot' não um 'remake'".

Questionada sobre se os comentários negativos desmotivaram de alguma forma, afirmou que "não". "Quando saiu o trailer já tínhamos acabado de filmar a primeira temporada, já não havia muito a fazer. As críticas construtivas vamos levar para a segunda temporada, vamos tentar melhorar, fazer ainda melhor. Mas não é que faça muita mossa porque estamos a viver isto juntos e estamos bem, felizes, a dar o nosso melhor", respondeu.

Madalena Aragão não deixou de confessar também que "há sempre o sonho de trabalhar fora". No entanto, "quer continuar a trabalhar em Portugal". "Portugal é um sítio super bonito, super incrível de se trabalhar, tem profissionais ótimos, incríveis. É ver o que o futuro me traz. Desde que esteja feliz, estou bem", completou.

A conversa com a atriz aconteceu na celebração da abertura da primeira loja física Call Me Gorgeous, marca de Luís Borges. Em relação às joias de Luís Borges, destacou que "tem para todos os gostos e todo o tipo de situações". "Tem coisas mais minimalistas e mais extravagantes", realçou.

