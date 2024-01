Esta semana, o rei Carlos III do Reino Unido vai submeter-se a uma cirurgia à próstata, o que levará a uma convalescença mais longa do que o inicialmente previsto.

A princípio foi dito que o monarca ficaria hospitalizado apenas uma noite e o seu período de recuperação foi estimado como sendo curto. Agora, sabe-se que este período deverá ser um pouco mais extenso.

De acordo com a revista Hello!, o rei inglês terá que permanecer de cama e em repouso prolongado. Embora seja um tratamento comum e não invasivo, é um procedimento que exige cuidados no pós-operatório.

Na semana passada a informação que circulava na imprensa britânica era a de que o soberano só ficaria uma noite no hospital, mas agora sabe-se que deverão ser duas noites de internamento, às quais se segue um período em casa, que pode variar entre dez e catorze dias, para que a sua recuperação seja completa e sem complicações.

Leia Também: Rainha Camilla volta a falar do estado de saúde do rei Carlos III