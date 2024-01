A rainha Camilla voltou mais uma vez a falar com naturalidade sobre a operação à próstata à qual o rei Carlos III se irá submeter por estes dias, durante uma visita à cidade de Swindon.

Depois de numa visita à Escócia há alguns dias ter comentado o estado de saúde do marido, dizendo que se encontrava "bem" e "desejoso de voltar ao trabalho", agora a rainha voltou a confirmar que o marido está bem de saúde, enquanto se prepara para a operação.

No entanto, e de acordo com o 'The Sun', a rainha está preocupada com o grande número de compromissos oficiais de Carlos III, que qualifica como sendo como "viciado em trabalho", tendo-o aconselhado a "baixar o ritmo", após o seu recente diagnóstico.

De recordar que Carlos III é um dos membros que mais trabalha nas monarquias europeias, tendo realizado 516 eventos oficiais durante o ano de 2023, incluindo 94 no exterior.

