Sem dúvida que este é um dos grandes desafios na carreira de Cristina Ferreira. Falamos do novo programa da TVI - 'All Together Now' - um concurso de talentos no qual os concorrentes têm de conquistar um júri composto por 100 pessoas com a sua voz e talento.

Esta segunda-feira, dia 15, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI abordou precisamente o assunto na sua conta de Instagram referindo: "Em Lisboa a 'ver' o futuro".

Recorde-se que Cristina já foi alvo de diversas críticas por estar a gravar o programa em pleno confinamento, mesmo tendo garantido que todas as regras de segurança estão a ser respeitadas.

