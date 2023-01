De forma descontraída e descomplexada, Cristina Ferreira esteve a responder às assertivas perguntas da rubrica 'Desculpa, Mas Vais Ter De Perguntar', deixadas pelas animadoras do programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença.

A dada altura, Joana Marques lembrou declarações de Cristina sobre a sua primeira bebedeira, da qual Goucha disse que queria ter feito parte. A humorista, de seguida, atirou: "Custava alguma coisa tê-lo convidado naquele dia em que bebeste 12 shots de tequila e achaste que o Rúben Rua e a Helena Coelho eram uma boa dupla?".

Cristina, com firmeza, respondeu: "Continuo a achar o Rúben Rua e a Helena Coelho uma dupla extraordinária. Continuo a achar os dois, individualmente, pessoas extraordinárias com percursos que merecem ser relevados. Tenho muita pena que a Helena Coelho, hoje em dia, não esteja na televisão. Ela própria achou que aquele não era o registo dela e que no digital era muito mais forte".

Por fim, a apresentadora defendeu Helena dizendo que a mesma não merece ser criticada por ter passado de influenciadora a apresentadora, até porque há muitas outras pessoas na televisão portuguesa que têm igual percurso.

Importa lembrar que Cristina, em setembro de 2021, na qualidade de diretora de Entretenimento da TVI, entregou a apresentação do programa 'VivaVida' a Ruben Rua e Helena Coelho, tendo cancelado o formato em outubro do ano passado.