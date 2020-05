João Ricardo completaria 61 anos esta quarta-feira, 27 de maio, data que foi assinalada por Gonçalo Diniz nas redes sociais. Numa publicação que fez no Instagram, o ator revelou que hoje, quinta-feira, 28 de maio, iria partilhar uma novidade no programa de Cristina Ferreira, em homenagem ao falecido colega e amigo. De referir que Gonçalo faz 48 anos hoje, um dia depois de João.

Assim que entrou na porta d'O Programa da Cristina', da SIC, Gonçalo disse: "Vim trazer um presente ao João Ricardo". De seguida, falou sobre a homenagem que preparou para o falecido amigo.

"É um vídeo que fiz em homenagem ao teatro, a todos os técnicos, todas as pessoas que vivem disto e, claro, nomeadamente o João Ricardo porque conta a nossa história de amor. Eu tinha uma história de amor com o João", explicou.

"Conta todo o processo da peça que nós fizemos, a última dele", acrescentou, referindo-se ao espetáculo 'A secreta obscenidade de cada dia', onde interpretavam as personagens Sigmund Freud e Karl Marx.

De seguida - depois de ter sido exibido no programa um pequeno excerto do referido vídeo preparado por Gonçalo -, o ator falou sobre a amizade que tinha com João Ricardo.

"Eu e o João estávamos destinados a ser amigos. Foram três anos, mas intensos. São três anos muito fortes, muita amizade e dedicação", afirmou. "Desde que ele faleceu que eu tinha vontade de fazer uma homenagem ao João", confessou.

"Ele não desejava isto, 'falem sempre de mim', não. Mas ele está tão presente no meu coração e foi tão giro quando comecei a editar isto", continuou, partilhado as emoções fortes que sentiu: "Chorei, obviamente, sorri e dei muitas gargalhadas".

Gonçalo reforçou ainda que além da homenagem ao amigo, está também presente a "importância que o teatro tem hoje na vida das pessoas". "Porque as pessoas estão a vencer dois dos seus maiores medos, o tédio e a monotonia, com coisas teatrais", disse.

