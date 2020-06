Pedro Soá foi expulso do 'Big Brother 2020' no decorrer da passada semana devido a uma atitude violenta. Porém, mesmo fora da casa mais vigiada do país, o concorrente do Montijo continua a dar que falar.

A motivar grande discussão está o facto de Soá ter referido em diversas entrevistas que os participantes do reality show da TVI passam fome dentro do formato.

Pronto a esclarecer este tema, Cláudio Ramos usou a gala deste domingo para colocar tudo em 'pratos limpos'.

"Que história é esta de passarem fome na casa, porque ainda no dia a seguir a Noélia disse que tinham o frigorífico cheio de frango?", questionou o apresentador dirigindo-se a Edmar, o único ex-concorrente presente em estúdio.

"Na semana em que eu estive ali eu não passei fome. Tínhamos sempre comida, toda a gente fazia comida", esclareceu o segundo concorrente a abandonar o 'Big Brother'. "Eu nunca passei fome, graças a Deus", referiu ainda.

"Acho que alguns podem é não ter vontade de comer o que está na cozinha", completou Cláudio Ramos, deixando claro que a produção do programa não deixa que falte comida aos participantes.

