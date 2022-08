Jennifer Garner não esteve presente no casamento de Ben Affleck com Jennifer Lopez, que decorreu este fim de semana. De acordo com as informações iniciais avançadas pelo Page Six, um "conflito de agenda" fez com que não conseguisse assistir a este momento especial.

No entanto, agora o TMZ divulga fotografias da atriz a fazer compras no Sam's Club, em South Charleston, precisamente no dia do casamento do ex-marido.

Uma fonte contou que a atriz estava a fazer compras na companhia de dois homens, que seriam o pai e o namorado, o empresário John Miller.

Jennifer Garner até aceitou tirar uma fotografia com um fã, sempre com o sorriso no rosto.

De recordar que a atriz e Ben Affleck estiveram casados entre 2005 e 2018. O ex-casal tem três filhos em comum.

Leia Também: Casey Affleck não terá estado no casamento do irmão, Ben