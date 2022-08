Jennifer Garner, ex-mulher de Ben Affleck, não esteve presente no casamento do ator com Jennifer Lopez e não foi por não querer.

Razão pela qual esteve ausente prendeu-se apenas à agenda. No entanto, os filhos que têm em comum estiveram ao lado do pai neste momento especial.

"A Jennifer Garner está a trabalhar muito num projeto no Texas e não estará presente na festa de casamento, mas apoiou totalmente a presença dos filhos", disse uma fonte ao Hollywood Life.

"Não há nada mais importante para ela do que a felicidade dos filhos, e o facto de eles se sentirem bem-vindos, à vontade, e darem-se bem com a J.Lo e os filhos dela é a melhor coisa que ela poderia pedir", rematou.

Leia Também: As imagens do casamento… e o vestido extravagante de Jennifer Lopez