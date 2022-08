Depois de terem trocado alianças em Las Vegas no passado mês de julho, Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a casar numa celebração que contou com vários convidados.

Junto de amigos e familiares, o casal realizou uma luxuosa cerimónia com uma (grande) festa de três dias.

Este sábado, 20 de agosto, foi dia de subirem ao altar e a noiva brilhou com um extravagante vestido de mangas curtas, costas à mostra, as curvas em evidência e um enorme véu que os filhos – os gémeos Max e Emme, de 14 anos, bem como os filhos de Ben, Violet, de 16, Seraphina, de 13, e Samuel, de 10 - 'ajudaram a carregar'.

De recordar que os filhos gémeos de Jennifer Lopez são fruto do casamento anterior com Marc Anthony. Já os filhos de Ben são fruto da união terminada com Jennifer Garner.

Por sua vez, o ator estava com calças pretas que combinavam com o laço, camisa e casaco branco. Os convidados também se vestiram de branco, como mostram as imagens. Entre os presentes estavam Matt Damon e Jimmy Kimmel, relata o Page Six.

Durante a festa, que decorreu na mansão de Ben Affleck na Geórgia, houve um espetáculo de fogo de artifício e música ao vivo.

O casamento acontece 18 anos depois de Ben e Jennifer se terem terminado o primeiro romance. O casal conheceu-se nas filmagens de ‘Gigli’, em 2002, e começaram a namorar na altura. Ficaram noivos, mas a relação acabou por chegar ao fim. Agora voltaram a dar uma nova oportunidade ao amor e casaram-se.