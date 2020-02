Agora é oficial! O Palácio de Buckingham confirmou esta sexta-feira, dia 7, a data e local do casamento da princesa Beatrice - filha mais velha do príncipe André - com o magnata do imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi.

A cerimónia está marcada para o dia 29 de maio no Palácio de St. James, em Londres, e o copo-de-água decorre no Buckingham Palace Gardens.

Ao contrário do que aconteceu com a sua irmã, Eugenie, e com os primos, William e Harry, a cerimónia terá um carácter mais discreto. Não haverá transmissão televisiva.

As decisões acima referidas podem estar relacionadas com o escândalo Epstein no qual príncipe André se viu envolvido.

