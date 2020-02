O casamento da princesa Beatrice está cada vez mais próximo e apesar da data ainda não ter sido confirmada pensa-se que a cerimónia irá acontecer em maio. Ora, conforme agora é notado pela revista People, um dos convidados mais especiais será o filho do noivo, Edoardo Mapelli Mozzi.

Uma fonte revelou à revista o menino de quatro anos, fruto do anterior relacionamento do empresário com Dara Huang, não irá faltar a este momento tão importante.

"Ele faz parte da vida deles", garantiu um amigo próximo da princesa. "A Beatrice tem abraçado o menino como se já fizesse parte da sua vida", acrescentou a mesma fonte.

Importa sublinhar que Mozzi partilha a custódia do menino com a mãe do mesmo, ou seja, este vive entre Londres e Hong Kong.

"Eles já passaram férias juntos [com o filho]. Estão realmente felizes", concluiu a mesma fonte.

Leia Também: Princesa Beatrice "furiosa" após o seu casamento ter sido adiado