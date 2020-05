Parece que o que há muito se suspeitava se veio finalmente a confirmar. Scott Disick e Sofia Richie estão oficialmente separados, depois de três anos de relacionamento. A notícia é adiantada por vários meios de comunicação, como é o caso do Page Six, Us Weekly e do E! News.

Uma fonte referiu ao Page Six que Sofia estava farta dos "velhos hábitos" de Scott, decidindo que tinha chegado a altura de seguir o seu próprio caminho.

Por outro lado, a mesma fonte dá conta que Kourtney Kardashian, ex-companheira de Scott, com quem tem três filhos, não facilitou em nada as coisas. "A Kourtney não ajudou e não se pode tolerar esse tipo de tratamento por tanto tempo", sublinhou.

Uma separação que não surpreendeu uma vez que já se dizia que o ex-casal tinha decidido 'dar um tempo' por causa da reabilitação de Scott Disick.

