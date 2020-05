Os últimos tempos têm sido um verdadeiro desafio para Scott Disick. O socialite esteve internado numa clínica de reabilitação, alegadamente por causa de um problema relacionado com drogas, mas teve que abandonar porque o internamento se tornou público.

Esta fase levou a que Scott e a namorada, Sofia Richie, acabassem por tomar a decisão de 'dar um tempo', tendo em conta a instabilidade emocional do socialite.

Ora, conforme nota a imprensa internacional, parece que Scott tem passado mais tempo com a ex-namorada, Kourtney Kardashian. Uma fonte revelou ao E! que os dois celebraram em conjunto o aniversário de Disick, juntamente com os três filhos que têm em comum.

"Ele está muito melhor e focado na cura. Tem falado com alguns terapeutas, que o estão a ajudar a ultrapassar os seus problemas e a dar os próximos passos", notou uma fonte à publicação.

"A Kourtney sabe como lidar com o Scott, e ele fica melhor mentalmente quando passa tempo com as crianças. Ela tem estado lá para ele desde que saiu da reabilitação e tem uma grande empatia por ele", acrescentou o mesmo informante.

Será que uma reaproximação entre o ex-casal será possível nestas circunstâncias? Só o tempo o dirá...

