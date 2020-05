Em 2015, dois anos antes de conhecer Kylie Jenner, a mãe da sua filha, Travis Scott viveu um romance com outra estrela internacional de renome: Rihanna. Quem o diz é Lawrence Schlossman, do podcast 'Throwing Fits'.

Durante a emissão desta terça-feira, dia 26, recordou que o rapper e a cantora se envolveram e que o próprio se preparava para dar a notícia ao mundo quando o ex-casal lhe pediu que não o fizesse.

Parece que Travis Scott não se sentia confortável em expor esse lado da vida privada.

Vale recordar que o rapper e Rihanna conheceram-se em 2013 e trabalharam juntos dois anos mais tarde na música 'Bitch Better Have My Money', o que os terá aproximado.

Em 2017, Travis conheceu Kylie Jenner e ambos deram as boas-vindas a Stormi em fevereiro do ano seguinte. Atualmente estão separados.

