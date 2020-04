Esta quinta-feira, dia 30, Travis Scott completa 28 anos de vida, data à qual Kylie Jenner não ficou indiferente, muito pelo contrário. Na sua conta de Instagram, a empresária partilhou uma série de momentos únicos do rapper com a filha de ambos, a pequena Stormi, de dois anos, aproveitando ainda para fazer uma declaração de amor.

"Feliz aniversário ao papá do ano! Demorou, mas começo a aceitar o facto de a Stormi ser a menina do papá, mas enfim. Somos metade da grandeza! Ela é a bebé mais linda, esperta, amorosa e divertida. Ok, estou a chorar. Amo-te para sempre", afirmou.

Embora tal não tenha sido confirmado por nenhum dos dois, a imprensa internacional refere que Kylie e Travis reataram o seu relacionamento há algumas semanas, depois de uma separação que aconteceu no passado.

Veja as fotografias na galeria.

