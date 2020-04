Kylie Jenner prendeu a atenção dos seus seguidores do Instagram com as novas fotografias que partilhou na rede social onde posava de forma sensual em biquíni. Contudo, os mais atentos conseguiram observar além das curvas e notaram o erro de photoshop que denunciou o facto de as imagens terem sido alteradas.

A causar polémica está o facto de a borda da piscina estar visivelmente alterada. Um muro que devia ser direito, surge na imagem completamente alterado.

Importa referir que a fotografia em questão foi entretanto eliminada da rede social. Kylie partilhou uma imagem semelhante, mas sem o erro de photoshop à vista.

Veja a imagem na galeria e fique atento aos pormenores.

