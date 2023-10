Foi com um vídeo onde reúne várias imagens suas pela estação de Paço de Arcos que Liliana Campos assinalou os 31 anos da SIC.

Ao partilhar com os fãs, a apresentadora começou por destacar que está a trabalhar no canal há 30 anos.

"Confesso que me tenho emocionado muito ao ver determinadas imagens, ao recordar pessoas que me marcaram e ao lembrar momentos que ficaram para sempre no meu coração", disse, contando depois que já teve propostas ao longo destes anos, mas optou sempre por ficar na 'sua' casa.

"A SIC não é só a empresa onde eu trabalho. A SIC é a empresa onde eu tenho muito orgulho em trabalhar. Tive algumas oportunidades de arriscar, mas o meu coração sempre me disse que devia ficar. E eu segui o meu coração… Aqui é o meu lugar! Aqui sou feliz! Aqui já vivi mais de metade da minha vida, e passei mais horas do que em casa com a família", partilhou.

"Muitos momentos importantes da minha vida e dos meus ficaram para trás, mas eu nunca pensei duas vezes. A minha prioridade era evoluir, aprender, beber o mais possível de todos, mas principalmente da sabedoria dos mais velhos. Agarrar a oportunidade", acrescentou.

De seguida, afirmou que "nem sempre foi compreendida". "Mas era o que eu queria. Hoje teria gerido as coisas de uma forma diferente, mas provavelmente não vibraria tanto. Também tive momentos menos bons, dúvidas existenciais, travessias no deserto e muitos receios. Tudo normal! Agora vivo uma fase mais serena e bonita, e sou muito grata por isso. O que vier vai ser bom de certeza, porque está destinado e eu mereço", escreveu.

"Tenho o meu 'Etnias', e continuo a desfrutar do enorme presente que foi o Passadeira Vermelha', que todos os dias agita o social no nosso país devido aos meus queridos comentadores", destacou depois ao falar sobre seus projetos atuais.

"Televisão é trabalho de equipa, e foram muitas as equipas com que trabalhei ao longo destas três décadas. Agradeço a cada uma, os momentos felizes e os menos bons, pois são esses que nos fazem crescer, quer como pessoas, quer como profissionais. Se tive a oportunidade de experimentar 1001 programas ao longo destes 30 anos, tenho muito para lhe agradecer a si, espectador da SIC que me acarinha desde o 'Juiz Decide', e assim continua até hoje. Grata por tudo, e por tanto", realçou ainda.

Veja a publicação na íntegra:

