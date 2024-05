José Condessa encontra-se a gravar a 2.ª temporada de 'Rabo de Peixe'. Ainda que não possa avançar com grandes detalhes sobre o que aí vem, o ator está já em condições de garantir que estará ao nível dos primeiros episódios.

"Fim de 'dia'", começou por escrever José numa story do Instagram com uma fotografia sua. "A segunda temporada vem para partir tudo", acrescentou o ator, que recentemente terminou as gravações da novela 'Cacau', na qual foi um dos protagonistas.

'Rabo de Peixe', vale recordar, é uma produção portuguesa da Netflix. A primeira temporada foi um sucesso e a continuação foi confirmada dias depois da estreia.

© Instagram/José Condessa

