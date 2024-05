A novela 'Cacau' continua a ser líder de audiências, feito que deixa o protagonista, José Condessa, muito satisfeito.

O ator partilhou nas stories do Instagram uma imagem da TVI que destaca que, uma vez mais, a novela foi a "mais vista" do dia, tendo acrescentado: "Soma e segue. Obrigado por todas as mensagens diárias que recebo sobre a 'Cacau', já tenho saudades".

Vale lembrar que as gravações já terminaram, ainda que a novela continue em exibição na TVI.

© Instagram/José Condessa

Leia Também: José Condessa sobre novo look: "Ainda me estou a habituar"