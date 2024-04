Como já tinha sido avançado anteriormente, a série 'Rabo de Peixe' vai voltar à Netflix com uma nova temporada. As gravações já arrancaram e o protagonista, José Condessa, adotou um novo visual para este trabalho.

Esta quarta-feira, José Condessa voltou a falar aos seguidores da sua página de Instagram sobre esta nova temporada, não deixando de comentar o seu novo visual.

"Um novo Eduardo, nova temporada de 'Rabo de Peixe', novas personagens e situações que nos vão deixar, de novo, colados e orgulhosos… mas o amor e a vontade são os mesmos de sempre! É tão bom estar de volta a este nosso universo na ilha mágica! F*******!! Quem me dera poder mostrar-vos mais", começou por dizer.

"Ainda me estou a habituar a este novo corte, mas tem me conquistado, confesso", comentou, por fim. Veja na galerias as fotografias que acompanham as palavras do ator.

