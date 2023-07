Um traficante de droga foi condenado a dois anos e meio de prisão na sequência da morte de Michael K. Williams, na sequência de uma 'overdose'.

De acordo com a NBC News, Carlos Macci, de 72 anos, era um dos quatro homens detidos por acusações de tráfico de droga, e que estavam ligados à morte do ator que deu vida a Omar Little em 'The Wire', série da HBO.

Sabe-se que além dos 30 meses de prisão, o homem em questão foi também condenado a mais três anos de liberdade condicional, sendo que no primeiro ano será internado numa unidade de tratamentos contra o vício das drogas.

"Gostaria de dizer, meritíssimo, que sinto muito pelo que aconteceu", disse Carlos Macci no tribunal de Nova Iorque antes de se conhecer o veredicto.

Michael K. Williams, recorde-se, morreu em setembro de 2021. Tinha na altura 54 anos. A causa da morte foi descrita como "intoxicação aguda pelos efeitos combinados de fentanil, p-fluorofentanil, heroína e cocaína".

No dia anterior à sua morte, relata a NBC News, o ator comprou heroína misturada com fentanil a uma pessoa que trabalhava para Macci no Brooklyn. Uma câmara de vigilância capturo este encontro.

