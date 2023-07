Cerca de oito meses após a partida de Gal Costa, foi agora revelada a causa da morte da artista brasileira. De acordo com a Record TV, que teve acesso ao certificado de óbito, cita o Extra, a cantora morreu após um "enfarte agudo do miocárdio, ou seja, um ataque cardíaco, e neoplasia maligna da cabeça e pescoço".

Gal Costa morreu em casa, onde estava a recuperar de uma cirurgia a que se tinha submetido para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

Esta informação chega dias depois de ter sido noticiado que a viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, está envolvida numa grande polémica em que é acusada de assédio moral contra ex-funcionários e de ter burlado várias pessoas, algumas delas em nome da cantora.

Recorde-se que Gal Costa morreu no dia 9 de novembro do ano passado, aos 77 anos e com um carreira de 57 anos.

Leia Também: Revelada causa da morte de Lisa Marie Presley. Tinha 54 anos