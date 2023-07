Meses após a partida inesperada de Lisa Marie Presley, foi revelada a causa da morte da filha de Elvis.

De acordo com o TMZ, que obteve informações junto do instituto de medicina legal do condado de Los Angeles, dos EUA, Lisa Marie Presley morreu vítima de complicações resultantes de uma obstrução do intestino delgado.

A imprensa internacional adianta ainda que o relatório da autópsia não está completo e, presumivelmente, vão haver resultados toxicológicos quando for tornado público.

Lisa Marie Presley, recorde-se, morreu no dia 12 de janeiro num hospital em Los Angeles, aos 54 anos, para onde foi levada depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

