Os concorrentes do 'Big Brother 2021' voltaram a quebrar as regras do jogo e foram sancionados em direto no 'Extra' da tarde.

A voz do 'BB' informou os participantes de que incumpriram as regras quando ao longo dos últimos dias se recusaram a fazer tarefas ou missões que lhe são propostas.

"Serão retirados mil euros por concorrente ao prémio final, um total de 10 mil euros", informou a produção, deixando os participantes muito desagradados. As imagens mostram Ana Barbosa, Rita e Fábio a recusarem na presente semana fazer atividades, porém os concorrentes acabaram sancionados coletivamente. A grande maioria considerou que apenas os participantes que recusaram cumprir as tarefas deveriam ter sido castigados.

