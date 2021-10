A estreia do programa 'The Voice Portugal', que aconteceu este domingo, 17 de outubro, foi repleta de emoções. Sem dúvida que uma das concorrentes mais marcantes foi Ava Vahneshan, que saiu do seu país, Irão, para lutar pelo sonho de ser cantora.

"No Irão, no meu país, as mulheres não podem cantar. Os meus pais arriscaram e deram-me esta oportunidade de emigrar para outro país. Começaram a dizer-me para eu seguir o meu sonho e chegar onde eu quero", afirmou, já depois da atuação, deixando António Zambujo, Diogo Piçarra, Aurea e Marisa Liz em lágrimas.

Catarina Furtado interveio também referindo: "Estão aqui dois pais que tinham uma vida confortável do ponto de vista financeiro no seu país, no Irão, mas que nunca poderiam ser felizes se a sua filha não fosse feliz, a cantar. As mulheres no Irão são presas se se exibirem. Os pais deixaram a vida confortável que tinham e arriscaram vir para um país como o nosso onde há paz, igualdade, ainda que haja um caminho longo a ser percorrido. Vieram e estão aqui. Estão a trabalhar e a viver em Portugal e a apoiar a filha Ava".

Veja aqui o momento completo.

