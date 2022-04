A terceira semifinal do programa 'Got Talent Portugal' foi exibida na RTP1 esta sexta-feira, dia 15 de abril, e ficou marcada por um pequeno incidente que decorreu em direto. Bruno Melo, participante que executava um número em tecido aéreo, caiu em palco durante a sua exibição.

Bruno seguiu o número que tinha ensaiado mesmo depois da queda e mereceu o aplaudo dos jurados, que ficaram rendidos à sua resiliência.

Mais tarde, o concorrente do formato de talentos recorreu às redes sociais para garantir que tudo não passou de susto e que está bem de saúde.

"Obrigado a todos. Eu estou bem. Quedas fazem parte do dia-a-dia de quem anda nisto. Volta e meia acontece no momento errado. Confesso que fiquei frustrado com o que se passou, mas já passou, a vida continua e não será essa queda que me vai parar", afiança.

Veja aqui o momento em que Bruno Melo caiu em palco.

