Alice Costa conquistou ontem o público e quase todos os jurados do programa 'All Together Now', na TVI. Estivemos à conversa com a participante, que partilhou com o Fama ao Minuto de que forma viveu esta experiência.

"Foi maravilhoso, uma experiência nova, apesar de já ter alguma experiência [na música], nunca foi nada como o 'All Together Now'", começa por dizer.

Questionada sobre a controvérsia que se instalou nas redes sociais por causa da opinião que Suzy, uma das juradas, deu sobre a sua prestação, Alice afirmou: "Eu creio que não há necessidade de haver esta controvérsia. Nós as duas somos cantoras. Estamos simplesmente a servir a música. É isso que as pessoas deveriam retirar e não a parte do comentário", notou.

"Era a opinião da Suzy e temos de respeitar, é impossível agradar a todos", fez ainda saber.

Note-se que ao avaliar a prestação da concorrente, Suzy afirmou: "Não me leves a mal, mas acho que tens um timbre lindo, um grande poder vocal, no entanto, não me chegou a mim. Costumo também interpretar este tema, é muito especial, e estava aqui a ouvir com muita atenção...". As duas, posteriormente, cantaram juntas o tema 'O Amor a Portugal'.

Mudando de assunto, e revelando-se feliz por tudo, Alice confessa que estava muito nervosa e que nem se lembra da noite deste domingo. Ainda assim, evidencia que conseguiu ultrapassar muitas das suas inseguranças, uma vez que anteriormente não conseguia cantar à frente de pessoas.

Neste aspeto, a Orquestra Ligeira do Exército, da qual faz parte, foi determinante para ganhar confiança.

E quanto aos planos para o futuro? "Gostava bastante de só viver da música. Gostaria de ir o mais longe possível, dentro da minha própria bolha", sublinhou, acrescentando que com esta atuação no programa o seu único objetivo era conseguir "chegar ao coração das pessoas".

