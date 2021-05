Cristina Ferreira voltou a dar tudo com o look escolhido para o 'All Together Now'. Este domingo, foi com um macacão justo, bem ao estilo de Jennifer Lopez, que a estrela da TVI conquistou atenções.

A peça, da assinatura de Micaela Oliveira - uma das designers preferidas de Cristina - destacou-se por evidenciar a sua silhueta e por ser repleto de lantejoulas, sobretudo na zona dos ombros.

"Se a Jennifer Lopez vê isto fica maluca", brincou a apresentadora ao partilhar o visual nas suas redes sociais.

Ora veja.

