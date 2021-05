Rita Pereira voltou a ser um dos grandes destaques da última emissão do concurso 'All Together Now' pelo visual escolhido.

A atriz, que integra o leque de 100 jurados, deu nas vistas com um conjunto azul, da assinatura de Gonçalo Peixoto, no qual se destacou a minissaia com uma racha atrevida.

Fora do pequeno ecrã, o visual deu que falar nas redes sociais, onde muitos fãs elogiaram a sensualidade do rosto da TVI.

Recorde o modelito na publicação abaixo.

Leia Também: Rita Pereira "chocada" com notícia com insulto racista a deputada do PS