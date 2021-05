A notícia transmitida esta quinta-feira na linha da Lusa e onde a deputada portuguesa do Partido Socialista Romualda Fernandes é identificada com um insulto racista continua a ser um dos assuntos do momento nas redes sociais.

Entre as figuras públicas destacam-se as reações de nomes como Cláudia Semedo, Ana Sofia Martins e Dino d’Santiago, que publicamente manifestaram a sua indignação perante os factos ocorridos.

"Isto está bonito", lamentou Ana Sofia Martins, patinhando a publicação da deputada Joacine Katar Moreira onde esta se manifesta repudiando a situação.

"Temos um longo caminho pela frente mas nunca baixaremos os braços. Obrigada Joacine Katar Moreira pela constância e resiliência", declara o músico Dino d’Santiago.

"Não, não existe racismo em Portugal. Não, não é estrutural. Não, não segue impune", declara, por seu turno, a atriz Cláudia Semedo.

Recorde-se que na sequência da polémica, o editor de Política da Lusa, José Pedro Santos, pediu a demissão do cargo.

Leia Também: Editor de Política da Lusa demite-se após polémica com erro "inaceitável"