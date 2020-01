Liliana Oliveira, a concorrente de 'Casados à Primeira Vista' que casou com Pedro Pé-Curto, de quem já está divorciada, deu que falar por usar no dia do seu casamento uma aliança oferecida por um ex-namorado.

Em entrevistas recentes, esta esclareceu que o anel teria sido oferecido por Mário Gonçalves. Taxista que esta descreve como o grande amor da sua vida, mas que entretanto já teria refeito a sua vida amorosa.

Sabe-se agora que a mulher que preenche o coração do 'ex' de Liliana é uma antiga participante de um outro programa de relacionamentos da SIC - 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor'.

Inês Martins, que entrou na primeira edição de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', até já confirmou a relação nas suas redes sociais.

"Uma história que começou com duas pessoas que não sabiam quem era quem. Coincidência ou destino não sei, mas foi até melhor assim começarmos longe deste mundo de realitys para tornar a nossa relação mais real. Ao longo do tempo foi crescendo uma amizade e cumplicidade de forma tão intensa que poucos entenderão. Mas sempre ouvi dizer que devemos ouvir o nosso coração e usar o nosso cérebro para mantermos os pés no chão (...)", escreveu na legenda de uma foto onde surge ao lado do namorado.

Mais tarde, Inês partilhou uma outra publicação onde volta a afirmar que quando conheceu Mário não sabia que este era o ex-namorado de Liliana.

