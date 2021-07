Em detrimento das apertadas normas de segurança que voltaram a vigorar contra a Covid-19, Tony Carreira viu-se obrigado a realizar uma alteração no concerto que tem agendado para a próxima sexta-feira, dia 23, no Casino Estoril.

A atuação, inicialmente anunciada para as 22h30, foi agora antecipada para as 20h00, segundo refere um comunicado publicado pela equipa do cantor.

"Devido às normas de contingência da DGS que obrigam que as atividades culturais terminarem às 22h30, informamos que o concerto de Tony Carreira no Casino do Estoril na próxima sexta-feira, dia 23 de Julho, foi antecipado para as 20h00", lê-se.

O concerto de Tony Carreira no Casino Estoril marca o regresso do cantor aos palcos depois da morte da filha, Sara Carreira, em dezembro do ano passado. A jovem cantora perdeu a vida aos 21 anos num acidente de viação.

No final do mês de junho, a família Carreira voltou a enfrentar um momento de dor. Tony Carreira sofreu um enfarte do miocárdio que o levou às urgências do Hospital de Faro. Apesar do susto de saúde, o cantor decidiu manter a data do concerto.

Leia Também: Família unida para concretizar sonho de Sara Carreira