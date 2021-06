Depois de ter recebido alta do hospital, Tony Carreira quebrou o silêncio e falou pela primeira vez após o enfarte do miocárdio que o levou às urgências do Hospital de Faro esta quarta-feira.

O músico, de 57 anos, escreveu uma mensagem partilhada na sua conta oficial de Facebook.

"Já estou em casa, a recuperar de mais uma 'surpresa' que a vida me deu. Não tem sido fácil a minha vida desde dezembro mas por todo o apoio que vocês me têm dado, e tem sido tanto, não tenho o direito de não lutar pela vida, pelos meus filhos, por vocês, pelas pessoas que me amam e que tanto me têm apoiado, e claro, pela Associação em memória da minha filha Sara", começa por declarar, referindo-se ao susto de saúde que agora supera e à trágica morte da filha mais nova.

Sara Carreira perdeu a vida aos 21 anos, no dia 5 de dezembro de 2020, na sequência de um trágico acidente de viação.

"Quero agradecer ao Hospital de Faro pelo carinho com que me trataram. Foram maravilhosos! Obrigado a Portugal inteiro por todas as mensagens", continua, juntando às suas palavras uma fotografia onde surge ao lado da neta, Beatriz, filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo.

Por fim, Tony revela que não irá adiar o seu regresso aos palcos e que, tal como já tinha sido anunciado antes, volta a cantar no dia 23 de julho no Casino Estoril.

"Dia 23 de Julho temos encontro marcado no Casino Estoril onde vamos todos cantar para a minha princesa", remata.

[Notícia atualizada às 21h12]

