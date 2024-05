Os 50 anos do 25 de Abril foram celebrados com 'pompa e circunstância' em vários pontos do país e em Grândola, vila que deu título a uma das canções mais emblemáticas da Revolução dos Cravos, esperava-se um evento à altura da data. A autarquia convidou Paulo de Carvalho, cantor do tema 'E Depois do Adeus', que foi a primeira senha divulgada pela rádio em 1974, para um espetáculo gratuito na Festa da Liberdade, mas há contribuintes que sentem que, afinal, pagaram caro pelo evento.

Foi Sofia Afonso Ferreira, líder do projeto Democracia21,

relativamente ao valor pago pela Câmara Municipal de Grândola a Paulo de Carvalho e AGIR, que se juntou ao pai neste concerto comemorativo das cinco décadas do 25 de Abril de 1974. Com recurso ao Portal Base, que disponibiliza informações relativas a contratos públicos celebrados no nosso país, é destacado o facto de este concerto ter custado 109.704,60 euros. Fernando Rocha, marido de Maria Vieira,

A verdade é que esta informação é, de facto, passível de ser confirmada no Portal Base. Com a designação "espetáculo de música com Paulo de Carvalho e AGIR no dia 24 de Abril de 2024, no Parque de Feiras e Exposições, no âmbito do programa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril", o evento teve como adjudicatário a Sons Em Trânsito, a agência que trabalha a carreira de AGIR, e custou 109.704,60€ à autarquia, valor ao qual acresceu o IVA. No total, a Câmara Municipal de Grândola pagou 134.936,66€ por este concerto.

Nas redes sociais regista-se a indignação de várias pessoas que consideram avultado o montante em causa. Mas, será, que o valor é mesmo superior ao habitual?

O Fama ao Minuto procurou comparar esta adjudicação com outras semelhantes e apurou que Paulo de Carvalho e AGIR deram um outro concerto juntos em dezembro do ano passado, em Silves, cuja entrada também foi gratuita. O espetáculo, que aconteceu no Teatro Mascarenhas Gregório, foi apresentado como sendo a cerimónia de abertura das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e foi adjudicado por 10.200,00€, tendo ficado por 12.546,00€, já com IVA.

Se olharmos para outros artistas e para outros contextos, Tony Carreira, visto por muitos como um dos artistas de maior relevância em Portugal, deu um concerto de Ano Novo no último dia do ano passado, em Coimbra, e por ele cobrou 62.500,00€. Com IVA, o valor final foi 76.875,00€.

Já os Xutos & Pontapés, que vão estar nas Festas de São Pedro, na Póvoa de Varzim, pediram a esta autarquia 75.000,00€, contrato que com o IVA já incluído ficou por 92.250,00€.

Contactada pelo Fama ao Minuto, a Câmara Municipal de Grândola explica que o espetáculo envolveu "mais de 50 profissionais externos ao município", discriminando depois que Paulo de Carvalho subiu ao palco com "oito músicos" e que AGIR se fez acompanhar de uma "orquestra de 16 músicos" e das cantoras Lura e Milhanas. A somar a tudo isto, a autarquia refere que o valor envolve "toda a produção necessária", o que inclui "som, luz e imagem", bem como "deslocações, alimentação e alojamento dos músicos e das equipas técnicas". Por fim, também foi feito um "plano de comunicação" e a "produção de cinco vídeos temáticos", é justificado.

A Sons Em Trânsito foi igualmente contactada. A agência, no entanto, recusou prestar esclarecimentos e disse que "não há nada para comentar".

[Notícia atualizada às 08h30 de dia 16/05/2024 com o esclarecimento da Câmara Municipal de Grândola]

Leia Também: Betty já pediu divórcio. José Castelo Branco diz que filho está envolvido