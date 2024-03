No passado fim de semana, Cláudia Nayara publicou uma mensagem na sua página de Instagram que deixou os seguidores em alerta.

"A imagem talvez seja negra! Ficam aqui algumas palavras! Fui, sim, me divertir… mas eu não aguento. Chegou o meu limite e chegou a minha hora! Obrigada a quem me acompanhou durante tempos na minha vida! Hoje de coração vos digo: não aguento mais! Um somente obrigada! Minha irmã, nunca te esqueças, amo-te! Aos meus pais igual! Prefiro ser a vossa luz", terá escrito numa publicação que foi, entretanto, eliminada.

Esta segunda-feira, dia 25 de março, foi partilhado um comunicado nas redes sociais que está assinado pela agente de Cláudia Nayara.

"Nota de esclarecimento à comunicação social, fãs e amigos da Cláudia Nayara. Na sequência das declarações levadas a cabo pela artista Cláudia Nayara na sua página do Instagram, no domingo de manhã, venho prestar o seguinte esclarecimento: A cantora sofreu recentemente alterações na sua vida pessoal que, inesperadamente, lhe causaram uma angústia significativa que, por sua vez, conduziram a alterações no seu pensamento e nas suas emoções, que determinaram um comportamento depressivo persistente", começa por ler-se na nota.

"Cerca de metade dos humanos em idade adulta, em algum momento da sua vida, tendem a sofrer de doença mental. O estigma que rodeia esta doença tem vindo a ser descodificado por várias figuras públicas que sofrem ou já sofreram desta doença, levando a cabo diversas chamadas de atenção públicas importantes sobre o problema. A rede de apoio disponível desempenha um papel preponderante e determinante no diagnóstico, bem como no seu desfecho, e no caso específico da Cláudia não foi diferente", acrescentou.

"Todos estamos juntos e unidos, e muito atentos. A Cláudia encontra-se bem, a ser acompanhada medicamente e junto da sua equipa, preparando-se com toda a força para o início da sua tour em maio", completou.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.