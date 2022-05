Bill Murray já reagiu à polémica na qual se viu envolvido na sequência das gravações do filme ‘Being Mortal’.

“Tive uma diferença de opiniões com uma mulher com quem estive a trabalhar. Fiz uma coisa que achei engraçada e não foi entendida dessa maneira”, explicou o ator à CNBC.

“Não tenho feito muita coisa para além de pensar sobre isso nas últimas semanas… mas pronto, o mundo está diferente de quando eu era mais novo”, acrescentou.

“O que achava que tinha graça quando era miúdo não é necessariamente engraçado agora. As coisas mudam, os tempos mudam. Por isso, é importante para mim perceber”, completou o artista de 71 anos.

Murray notou ainda que está a tentar “fazer as pazes” com a pessoa em questão, sem no entanto revelar de quem se trata.

“Somos ambos profissionais, gostamos do trabalho um do outro, gostamos um do outro. Se não nos conseguimos dar bem e confiar um no outro, não faz sentido continuar, trabalharmos juntos ou fazer o filme”, sublinha, revelando que nada o deixaria mais feliz do que colocar a situação para trás da costas e regressar ao trabalho.

O ator garantiu igualmente que quer aprender com tudo o que se passou. Recorde-se que o mesmo foi acusado de “comportamento inapropriado”, algo que levou à pausa forçada nas filmagens.

