Bill Murray foi acusado de ter tido um comportamento inapropriado no set de 'Being Mortal', filme de Aziz Ansari.

O ator, de 71 anos, foi visado por uma queixa apresentada na semana passada, a qual estará a ser investigada pela Searchlight Picture, depois da produção do filme ter sido suspendida, conforme avançam o Deadline e a Variety.

Não se sabem pormenores quanto à natureza da queixa e à data de regresso de Murray às gravações da trama.

Até ao momento, os representantes do ator e de Ansari não comentaram o sucedido.

De notar que não é a primeira vez que Bill Murray se vê envolvido numa polémica do género. O mesmo aconteceu em 2000, nas gravações do filme 'Os Anjos de Charlie', altura em que uma das protagonistas, Lucy Liu, denunciou comportamentos erráticos do colega.

"Alguma da linguagem era escusada e inaceitável, não ia ficar ali e aceitar. Por isso, sim, defendi-me e não me arrependo disso", disse Liu, de 53 anos, em declarações ao Los Angeles Times no ano passado.

